Με τον Μανόλο Χιμένεθ να κάνει την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ως προπονητής του Άρη, το αγωνιστικό τμήμα των «κίτρινων» βρέθηκε στο περίπτερο της ομάδας στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο 61χρονος Ισπανός προπονητής φωτογραφήθηκε με πολλούς φίλους του Άρη ενώ το ίδιο συνέβη και με την πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών. Τη… μερίδα του λέοντος «έκλεψαν» οι Γιάννης Γιαννιώτας, Λορέν Μορόν, Μόντσου Ροντρίγκεθ και Σωκράτης Διούδης.

Μάλιστα, ο τελευταίος ήταν αυτός που μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου που βρέθηκαν στο περίπτερο του Άρη στην 89η ΔΕΘ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι επέστρεψε στου Χαριλάου επισημαίνοντας, παράλληλα, πως η αλλαγή στην τεχνική ηγεσία – Χιμένεθ αντί Μαρίνου Ουζουνίδη – θα έχει ευεργετικές συνέπειες.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Άρη. Είναι κάτι που ήθελα εδώ και καιρό. Προσπαθήσαμε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια να το πετύχουμε και οι συνθήκες το έφεραν πλέον. Νιώθω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή κι έχω πολύ υψηλούς στόχους», σημείωσε αρχικά ο Διούδης.

Για μα προσθέσει για την αλλαγή προπονητή: «Δεν είναι ο προπονητής ο μόνος υπεύθυνος όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά μέσα στην ομάδα. Όμως τις περισσότερες φορές η αλλαγή λειτουργεί ευεργετικά. Όλοι μέσα στην ομάδα γνωρίζουν ότι οι στόχοι είναι υψηλοί και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να αλλάξουμε την κατάσταση και να φέρουμε επιτυχίες και αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό».