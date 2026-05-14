Ιδιαίτερης σημασίας ήταν για τον Μιχάλη Γρηγορίου η νίκη του Άρη επί του Βόλου. Ο Έλληνας προπονητής πανηγύρισε «τρίποντο» για 200ή φορά στην προπονητική του καριέρα σε επαγγελματικό επίπεδο.

Ξεκίνησε την πορεία του την σεζόν 2003-04 από τον πάγκο του Αγίου Δημητρίου και έκανε την πρώτη του νίκη στις 17 Μαρτίου 2004 απέναντι στην ΑΕΛ.

Η πρώτη του νίκη σε επίπεδο Super League έχει σημειωθεί στις 23 Αυγούστου 2014 στην αναμέτρηση Κέρκυρα – Πανθρακικός 2-1. Συνολικά έχει 63 νίκες στη Super League, 21 σε αναμετρήσεις για το Κύπελλο Ελλάδος, 88 στην δεύτερη κατηγορία, 24 στην τρίτη, τέσσερις σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συνολικά μετρά 486 αγώνες στην επαγγελματική του καριέρα και υπάρχουν ακόμη 142 ισοπαλίες και 199 ήττες.