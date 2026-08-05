Δυσάρεστα ήταν τα νέα για τον Κριστιάν Κουαμέ στον Άρη. Ο Ιβοριανός επιθετικός υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία για τις ενοχλήσεις που αισθάνθηκε στους οπίσθιους μηριαίους στην προπόνηση της Τρίτης (4/8) και το αποτέλεσμα της εξέτασης φανέρωσε θλάση δευτέρου βαθμού.

Αυτό σημαίνει ότι ο Κουαμέ θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για ένα περίπου μήνα.

Με βάσει το εκτιμώμενο διάστημα απουσίας του, ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Μιχάλης Γρηγορίου δε θα μπορεί να υπολογίζει τον ποδοσφαιριστή για το νοκ άουτ ματς, στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου, απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά και για την εκτός έδρας πρεμιέρα της ομάδας, για τη Super League, κόντρα στην Καλαμάτα (22/8).