Επισφαλής είναι η θέση του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο του Άρη μετά την ήττα-σοκ το Σάββατο (30/8) από τον Παναιτωλικό.

Τα πρώτα καμπανάκια είχαν ήδη ηχήσει μετά τον αποκλεισμό από την Αράζ. Όμως, το μάθημα δεν φαίνεται να ελήφθη.

Ο Άρης, γνώρισε νέα απογοήτευση, χάνοντας με 0-2 στο Κλεάνθης Βικελίδης από τον Παναιτωλικό, σε ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε οργή στις εξέδρες.

Οι αποδοκιμασίες είχαν αποδέκτες τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον Μαρίνο Ουζουνίδη αλλά και τους παίκτες.

Μετά τη λήξη του αγώνα, όλοι κλείστηκαν στα αποδυτήρια για σύσκεψη που κράτησε περίπου μία ώρα, παρουσία και του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ.

Η δυσαρέσκεια προς τον Έλληνα τεχνικό είναι έκδηλη, καθώς του χρεώνεται ότι ο Άρης δεν παρουσιάζει την αγωνιστική εικόνα που ευελπιστούσαν όλοι να έχει η ομάδα όταν αυτή δημιουργήθηκε.

Η θέση του κρίνεται πλέον επισφαλής και όλα τα σενάρια είναι ανοικτά. Το κλίμα είναι βαρύ. Με δεδομένη και τη διακοπή που ακολουθεί, φαίνεται πως πλησιάζει η ώρα των κρίσιμων αποφάσεων.

Εξελίξεις που δεν αποκλείεται να υπάρξουν ακόμη και μέσα στην ημέρα.