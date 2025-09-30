Βγάζοντας αντίδραση και αποφασιστικότητα από τα τέλη της τρίτης περιόδου και μετά, ο Άρης επέβαλε τον… νόμο του στο παρκέ και επικράτησε απόψε, στην Ιταλίαμε 85-81 της Βενέτσια με 85-81, κάνοντας ιδανική πρεμιέρα στο φετινό EuroCup.

Κορυφαίος των «κιτρινόμαυρων» ήταν Μπράις Τζόουνς (26 πόντοι, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ), το έργο του οποίου στήριξαν οι Μπριν Φορμπς (18 πόντοι, με 3/7 τρίποντα, 2 κλεψίματα), Ρόνι Χαρέλ (13 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Στέλιος Πουλιανίτης (10 πόντοι, με 2/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ).

Πρώτος σκόρερ για τη Βενέτσια, αλλά μοιραίος στο τέλος του αγώνα, ήταν ο Και Μπόουμαν (14 πόντοι, 3 ριμπαουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα).

ΤΑ HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Με ενέργεια και δυναμισμό μπήκε στο ματς ο Άρης, ο οποίος έχοντας τους Τζόουνς, Φορμπς να σκοράρουν, μετά από ένα λεπτό δράσης, προηγήθηκε με 1-5.

Οι πρωτοβουλίες των Παρκς, Γουίλτζερ, συνδυαστικά με τα λάθη που έκαναν οι «κιτρινόμαυροι», ανέτρεψαν το σκηνικό και έφεραν σε θέση ισχύος τη Βενέτσια, η οποία έγινε «αφεντικό» στο παρκέ στο 6’ με +8 (17-9), απόσταση που στο 11’ «ανέβασε» στο +9 (29-20).

Πιέζοντας περισσότερο αμυντικά, περιορίζοντας τις εσφαλμένες επιλογές και με τους Χαρέλ, Πουλιανίτη να μπαίνουν στην επιθετική εξίσωση, ο Άρης «απάντησε» με επιμέρους 9-19 και πήρε τα ηνία στο ματς με +1 (15’ 38-39).

Η Βενέτσια προηγήθηκε ξανά στο 18’ με +4 (47-43), οι Θεσσαλονικείς, λίγο πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, ισοφάρισαν (47-47), με τις ομάδες, στην πορεία, να βαδίζουν χέρι-χέρι (51-53, 57-57, 62-61).

Με ισχυρότερο «θέλω» στο τρίλεπτο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με τους Μήτρου-Λονγκ, Φορμπς, Τζόουνς και Ίνοκ να «πυροβολούν», ο Άρης βρέθηκε στο +8 (62-70). Διαφορά που είχε και στο 34’ (68-76) και στο 35’ έστειλε στο +9 (70-79).

Οι Ιταλοί «έγραψαν» επιμέρους 11-3, πλησίασαν στο μισό καλάθι (81-82) στα 27’’3 πριν το φινάλε. Ελάχιστα αργότερα ο Τζόουνς είχε 1/2 βολές (81-83), με 15’’7 να απομένουν για τη λήξη η Βενέτσια έχασε διαδοχικές επιθέσεις για να σκοράρει με τον Μπόουμαν και ο Τζόουνς έβαλε την τελευταία πινελιά στο ματς, διαμορφώνοντας το τελικό 81-85.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 49-49, 65-70, 81-85

ΒΕΝΕΤΣΙΑ (Νέβεν Σπάχια): Τεσιτόρι 4, Κόουλ 8 (1), Χόρτον 13, Λέβερ 4, Ντι Νικολάο, Κάντι 7 (1), Μπόουμαν 14 (1), Γουίτλ 4 (1), Νίκολιτς, Παρκς 9 (1), Γουίτζερ 12 (2), Βαλεντάιν 6 (1).

ΑΡΗΣ (Μπόγκνταν Καραΐτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 2, Τζόουνς 26 (1), Φορμπς 18 (3), Φόρεστερ 2, Πουλιανίτης 10 (2), Γκιουζέλης 2, Μποχωρίδης 4, Καζαμίας, Ίνοκ 8, Χαρέλ 13 (2).