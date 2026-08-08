Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε τον απολογισμό του φιλικού 2-2 του Άρη με τον Πανσερραϊκό, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτέλεσε μέρος της προετοιμασίας πριν το δυνατό τεστ με τη Νάπολι.

Ο τεχνικός των «κίτρινων» εξήγησε ότι στόχος ήταν να μοιραστεί ο χρόνος συμμετοχής, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι ποδοσφαιριστές να αποκτήσουν αγωνιστικό ρυθμό. Παράλληλα, στάθηκε στην παρουσία των νέων αποκτημάτων, αλλά και των νεαρών παικτών που αναμένεται να έχουν ρόλο στη διάρκεια της σεζόν.

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