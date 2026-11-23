Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε έκκληση στον κόσμο του Άρη να στηρίξει τους ποδοσφαιριστές, μίλησε για την έως τώρα πορεία της ομάδας, ενώ παράλληλα εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο Ράτσιτς θα επιστρέψει στις προπονήσεις από μεθαύριο.

Με αυτογκόλ του Χρυσόπουλου στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Άρης απέδρασε από την Τρίπολη, επικρατώντας με 1-0 του Αστέρα, στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

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