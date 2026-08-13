Μπορεί ο Άρης να έχασε στο τελευταίο φιλικό της περιόδου προετοιμασίας του από τη Νάπολι με 6-2, όμως ο πάντα ρεαλιστής Μιχάλης Γρηγορίου, είδε και θετικά στοιχεία στην απόδοσή του.

«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία ομάδα η ποιότητα της οποίας είναι αδιαμφισβήτητη. Προφανώς και παίζαμε με έναν αντίπαλο από τον οποίο μπορούμε να εξάγουμε χρήσιμα συμπεράσματα, όσον αφορά τα δικά μας θετικά σημεία αλλά κυρίως τις αδυναμίες μας. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω πως ήμασταν ανταγωνιστικοί, δεχθήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου το δεύτερο γκολ»

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