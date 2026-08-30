Λίγο μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-1 επί του ΟΦΗ, ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου, έκανε τον απολογισμό του αγώνα και τόνισε το πόσο σημαντική είναι η ατομική ποιότητα μέχρι η ομάδα να βρει ρυθμό.

Ο προπονητής του Άρη, ξεκαθάρισε ότι η κατάκτηση των τριών βαθμών αποτελούσε το απόλυτο ζητούμενο για την ομάδα στην παρούσα φάση, προκειμένου να κερδηθεί ο απαραίτητος χρόνος μέχρι να ενσωματωθούν πλήρως οι νέοι ποδοσφαιριστές, ορισμένοι εκ των οποίων αποκτήθηκαν μόλις την τελευταία εβδομάδα.

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