Ο Άρης ηττήθηκε εκτός έδρας με 3-1 από την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ για το ελληνικό πρωτάθλημα, με τον προπονητή του «Θεού του Πολέμου» μετά το πέρας της αναμέτρησης να εκφράζει παράπονα για την διαιτησία.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μιχάλης Γρηγορίου:

«Σήμερα προσπαθήσαμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να δώσουμε και έμφαση στο επιθετικό κομμάτι και να ανεβάσουμε τα στατιστικά μας στην κατοχή της μπάλας. Μας επηρέασε το πρώτο κρύο γκολ. Μετά είναι δύσκολο να κυνηγήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr