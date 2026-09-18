Η ΠΑΕ Άρης εξέφρασε τη διαφωνία της για την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων του Ηρακλή στο μεταξύ τους παιχνίδι που θα διεξαχθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το Σάββατο (19/9, 19.30) για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου της Super League.

«Κάποιοι κυκλοφορούν ελεύθεροι όπου επιθυμούν και εμείς αποκλεισμένοι στην πόλη μας», αναφέρουν μέσω ανακοίνωσή τους οι «κίτρινοι» οι οποίοι θεωρούν «αδιανόητη και ακατανόητη» την απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

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