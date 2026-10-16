Απρόοπτο με τον Λορέν Μορόν στην προπόνηση του Άρη. Οι «κίτρινοι» προπονήθηκαν στο «Κλεάνθης Βικελίδης» το πρωί της Παρασκευής (16/10) συνεχίζοντας την προετοιμασία τους εν όψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά (18/10, 20:00 – «Απόστολος Νικολαΐδης»), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο 32χρονος Ισπανός επιθετικός αποχώρησε κατά τη διάρκεια της προπόνησης μετά από σύγκρουση με συμπαίκτη του. Υποβλήθηκε άμεσα σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάκωση στον αυχένα. Ως εκ τούτου, η συμμετοχή του Μορόν στο παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά κρίνεται εξαιρετικά αμφίβολη.

Αμφίβολος είναι και ο Γιάννης Γιαννιώτας που τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά έχει χάσει αρκετές προπονήσεις λόγω της θλάσης που τον ταλαιπώρησε.

Το Σάββατο (17/10) η προπόνηση είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις προπονητικές εγκαταστάσεις του «Δασυγένειου». Στη συνέχεια η αποστολή του Άρη «πετάει» για την Αθήνα εν όψει του αγώνα στη Λεωφόρο.