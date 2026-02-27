Μετά την προπόνηση στο Δασυγένειο οι κιτρινόμαυροι έκαναν την κοπή της πίτας,με τον πρόεδρο της ομάδας Θεόδωρο Καρυπίδη να πραγματοποιεί ομιλία προς τους παίκτες, δίνοντας μήνυμα αντεπίθεσης στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ καλωσόρισε και επίσημα στην ομάδα τον νέο προπονητή, Μιχάλη Γρηγορίου.

