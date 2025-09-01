Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης, Θοδωρής Καρυπίδης, με δήλωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά του μετά το ματς με τον Παναιτωλικό, καθώς φυσικά και για την εμφάνιση της ομάδας, προαναγγέλλοντας μάλιστα εξελίξεις στους Θεσσαλονικείς, οι οποίες το πιθανότερο είναι να αφορούν στο θέμα του προπονητή (σ.σ.: είναι ειλημμένη η απόφαση για αντικατάσταση του Μαρίνου Ουζουνίδη).

«Οφείλω μια ειλικρινή συγνώμη για τη συμπεριφορά μου μετά το παιχνίδι του Σαββάτου. Η απογοήτευση και ο θυμός μου για την εικόνα της ομάδας και την ντροπιαστική ήττα, όπως ένιωσε κάθε φίλαθλος μας δικαιολογημένα, με παρέσυραν σε λανθασμένες αντιδράσεις.

Όφειλα να συγκρατήσω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή. Ήταν λάθος μου και ζητώ συγνώμη. Συγνώμη ζητώ και για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα. Τέλος, η εμφάνιση και η ήττα του Σαββάτου δεν θα περάσουν έτσι. Θα παρθούν αποφάσεις, αλλά όχι εν θερμώ».

Μεγάλη ζημιά ο Πέρεθ

Παράλληλα, έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία υποβλήθηκε ο Κάρλες Πέρεθ. Ο 27χρονος Ισπανός εξτρέμ τραυματίστηκε κι έγινε αναγκαστική αλλαγή στο προχθεσινό παιχνίδι.

Η μαγνητική έδειξε ρήξη έξω πλάγιου συνδέσμου στο γόνατο, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει εκτός δράσης για 1-1,5 μήνα.

Υπενθυμίζεται πως η ατυχία του Πέρεθ είχε ξεκινήσει νωρίτερα, πριν τις αναμετρήσεις με την Αράζ για τα προκριματικά του UEFA Conference League, όταν τον είχε δαγκώσει σκύλος, με αποτέλεσμα να μην λάβει μέρος.