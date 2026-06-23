Πολύ κοντά στην πρώτη του μεταγραφή για τη σεζόν 2026-27 βρίσκεται ο Άρης. Οι «κίτρινοι» έχουν βρει σημείο επαφής με τη Γουότφορντ για την απόκτηση του Αγιοτομίβα (Τομ) Σερίφ Ντέλε-Μπασιρού.

Πρόκειται για 26χρονο χαφ γεννημένο στο Μάντσεστερ με καταγωγή από τη Νιγηρία, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μάντσεστερ Σίτι, χωρίς όμως να παίξει με την πρώτη ομάδα. Από το καλοκαίρι του 2019 μετακόμισε στη Γουότφορντ, με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, ενώ στο μεσοδιάστημα φόρεσε – ως δανεικός – τις φανέλες των Ρέντινγκ και Γκεντσλερμπιρλιγκί.

Μάλιστα, στον τουρκικό σύλλογο βρέθηκε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε προ ημερών, καταγράφοντας συνολικά 30 εμφανίσεις. Με τις «σφήκες» αγωνίστηκε συνολικά σε 81 παιχνίδια, πετυχαίνοντας οκτώ γκολ και μοιράζοντας τέσσερις ασίστ, ενώ με τη φανέλα της Ρέντινγκ τη σεζόν 2021-22 συμμετείχε σε 39 ματς με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

Οι Θεσσαλονικείς περιμένουν τον Ντέλε-Μπασιρού στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις. Απομένει να φανεί αν θα έρθει ως ελεύθερος ή ως δανεικός για μια χρονιά, με τον 26χρονο Νιγηριανό να έχει έρθει σε συμφωνία για περαιτέρω συμφωνία με τον Άρη.