Ένα εύστοχο πέναλτι του Λορέν Μορόν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων έδωσε στον Άρη τη νίκη με 1-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, σε αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το πρώτο μέρος ήταν μετριότατο ποιοτικά. Διάθεση, ιδιαίτερα, είχε ο Πιόνε Σίστο ο οποίος έκανε και τη μοναδική τελική στο αντίπαλο τέρμα – ωστόσο ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς δεν είχε πρόβλημα να μπλοκάρει το διαγώνιο σουτ του Δανού στο 27’. Η είσοδος του Μορόν στην επανάληψη έκανε σαφώς πιο επικίνδυνο τον Άρη. Ο Ζίβκοβιτς, όμως, είχε απάντηση – με τα πόδια – στο σουτ του Ισπανού φορ στο 48’.

Στο 63’ απείλησαν εκ νέου οι Θεσσαλονικείς με το εξαιρετικό σουτ του Γκάμπριελ Μισεουί λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μα ήταν εξαιρετική κι η επέμβαση του Ζίβκοβιτς σε κόρνερ. Για την απέναντι εστία, ο Μπένι Ενκολόλο ήταν η πηγή κινδύνων. Η επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Γαλλοκονγκολέζου στο 67’ δεν αξιοποιήθηκε από συμπαίκτη ενώ πέντε λεπτά μετά, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ κι άστοχη έξοδο του Γιώργου Αθανασιάδη, δεν μπόρεσε με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα.

Ενδιάμεσα, ο Ζίβκοβιτς ήταν τυχερός που δε χρειάστηκε να επέμβει στο πλασέ του αφύλακτου Μιχάλη Βοριαζίδη από το ύψος του πέναλτι. Στο 89’ έγινε η φάση που «σημάδεψε» τον αγώνα: μετά από ενέργεια και πάσα του Σίστο, η μπάλα κόντραρε σε αντίπαλο, έφτασε στον Μορόν που ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Ουνάι Γκαρσία.

Ο Σταύρος Τσιμεντερίδης έδειξε την άσπρη βούλα, ο δεύτερος βοηθός (Γιώργος Χριστοδούλου) σήκωσε για οφσάιντ κι από το VAR (Στέφανος Κουμπαράκης, Ευστράτιος Μαχαίρας) κάλεσαν τον Κοζανίτη διαιτητή για on field review.

Ο Τσιμεντερίδης επέμεινε στην εσχάτη των ποινών, με τον Μορόν να σκοράρει για το 0-1 στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Σκορ που έμεινε ως το τέλος, με τον Άρη να κάνει το 2×2 με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο και να μένει στο Αγρίνιο για το ματς με την Κηφισιά (20/9, 18:00), για την 4η αγωνιστική της Super League ενώ ο Παναιτωλικός πηγαίνει στην Τούμπα (20/9, 20:30) για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Γαλιάτσος, Μπελεβώνης, Νικολάου, Ουνάι – Ρόουζ, Φαμπιάνο, Φρίντεκ, Γαλανόπουλος.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γιαλιάτσος (62’ Ουνάι), Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου, Κοντούρης (62’ Μπουχαλάκης), Μιγκέλ Λουίς (69’ Κόγιτς), Ενκολόλο (76’ Μίχαλακ), Ματσάν, Μπελεβώνης (69’ Σμυρλής), Άλεξιτς.

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (75’ Τεχέρο), Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φρίντεκ, Ράτσιτς (46’ Μόντσου), Βοριαζίδης, Μορουτσάν (46’ Μορόν), Νινγκ (86’ Γαλανόπουλος), Μισεουί (65’ Γιαννιώτας), Σίστο.