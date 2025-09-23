Χάρη σε γκολ του Γκάμπριελ Μισεουί στο 16ο λεπτό, ο Άρης επικράτησε με 1-0 της Μαρκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», σε αναμέτρηση για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έκανε το 2×2 στο θεσμό, παρά την πολύ καλή εμφάνιση της αθηναϊκής ομάδας που τελείωσε με δέκα λόγω αποβολής του τερματοφύλακα Παναγιώτη Αυγερινού στο 80’.

Από το ξεκίνημα, όπως ήταν αναμενόμενο, οι Θεσσαλονικείς πήραν τον έλεγχο. Μισεουί (3’) και Μιχάλης Βοριαζίδης (7’) δοκίμασαν την τύχη τους για τους «κίτρινους», αντίστοιχα ο Βαγγέλης Αλεξόπουλος (11’) για τους «μαυροπράσινους», χωρίς όμως θετική κατάληξη. Η τρίτη ευκαιρία για τον Άρη έφερε και το γκολ, με τον Μισεουί να κερδίζει και μια κόντρα από την έξοδο του Αυγερινού, πλασάροντας στη συνέχεια σε κενή εστία για το 1-0 στο 16’.

Στο 27’ η Μαρκό έχασε σπουδαία διπλή ευκαιρία να ισοφαρίσει, με τον Γιώργο Αθανασιάδη να αποκρούει με το δεξί χέρι το πλασέ του Μπάμπη Παυλίδη και τον Ιβάν Φεντερίκο Μίλερ να αστοχεί πιεζόμενος στην επαναφορά. Ακολούθησαν, ως το τέλος του πρώτου μέρους, η αναγκαστική αλλαγή του Μιχάλη Βοριαζίδη, το άστοχο σουτ του Αλεξόπουλου (32’) αλλά κι η εντυπωσιακή επέμβαση του Αθανασιάδη στην κεφαλιά του Παύλου Κυριακίδη.

Οι προπονητές των δυο ομάδων προχώρησαν σε αλλαγές, με τις ευκαιρίες να μειώνονται μπροστά στις δυο εστίες. Ένα σουτ του Ούρος Ράτσιτς (52’) κι ένα του Λορέν Μορόν (63’) από πολύ πλάγια θέση δεν είχαν τύχη ενώ το τακουνάκι του Μιχάλη Παναγίδη ήταν αδύναμο (65’), με τους αμυνόμενους να διώχνουν προτού η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος του Αυγερινού.

Για να έρθει στο 80’ η αποβολή του 22χρονου τερματοφύλακα με απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Γεώργιο Κόκκινο, απόφαση που προκάλεσε τις εντονότατες διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων. Ο Παναγίδης έβγαλε υπέροχα τον Μορόν απέναντι στον Αυγερινό που βγήκε εκτός περιοχής, έβαλε την κόντρα, η μπάλα χτύπησε στον Ισπανό φορ και μετά στο χέρι του νεαρού πορτιέρο. Καθώς VAR δεν υπήρχε στο ματς, ο Χαλκιδικιώτης διαιτητής επέμεινε στην απόφασή του, με τη Μαρκό να συνεχίζει με παίκτη λιγότερο.

Με τον Σούλη Παπαδόπουλο να έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του, ο Άντονι Φατιόν πήρε τα γάντια του τερματοφύλακα. Ο Μόντσου Ροντρίγκεθ εκτέλεσε το φάουλ με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι και να απομακρύνεται. Το 1-0 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να φτάνει τους έξι (6) βαθμούς και την αξιόμαχη Μαρκό να μένει στον έναν (1).

Κίτρινες: Παναγίδης – Μίλερ, Μπλανκ, Φατιόν

Κόκκινες: Αυγερινός (80’)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος (46’ Ράτσιτς), Βοριαζίδης (31’ Παναγίδης), Νινγκ (46’ Μόντσου), Γιαννιώτας (88’ Ντούντου), Σίστο, Μισεουί (61’ Μορόν).

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Μπουσάι (46’ Ντέτλερ), Τσακνής, Στάμου, Σμαλής, Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης, Παυλίδης (67’ Μπλανκ), Μίλερ (54’ Μεντόζα), Αλεξόπουλος (79’ Χαϊκάλης), Οικονομίδης (79’ Φατιόν).