Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα η Κηφισιά υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο Ζηρίνειο, ενώ ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Άρη στο Αγρίνιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη.
Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-1
Γκολ: 30′ Εμμανουηλίδης (Αστέρας Τρίπολης)
Κίτρινες:
Κόκκινες:
Οι αρχικές συνθέσεις:
Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μπότια, Πέτκοφ, Σμπώκος, Έμπο, Ντίας, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Τζίμας, Χριστόπουλος, Μούσιολικ.
Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Κετού, Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου, Νίκο.
Παναιτωλικός-Άρης 0-0
Γκολ:
Κίτρινες: Ροζ (Άρης), Γαλιάτσος (Παναιτωλικός), Φαμπιάνο (Άρης)
Κόκκινες:
Οι αρχικές συνθέσεις:
Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Ματσάν, Ενκόλολο, Άλεξιτς.
Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μορουτσάν, Βοριαζίδης, Νιγκ, Μιζεουί, Σίστο
Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου
16:00 Ηλιούπολη – Βόλος ΝΠΣ 1-3
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
15:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης
15:00 Παναιτωλικός – Άρης (COSMOTE SPORT 1 HD)
16:00 Αιγάλεω 1931 – ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 2 HD)
16:00 Ατρόμητος Αθηνών – Ελλάς Σύρου
16:00 Μαρκό – ΑΕΛ
16:00 ΟΦΗ – Καβάλα
17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC (COSMOTE SPORT 3 HD)
17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORT 4 HD)