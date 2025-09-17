Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτήν την ώρα δύο παιχνίδια για την πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα η Κηφισιά υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης στο Ζηρίνειο, ενώ ο Παναιτωλικός φιλοξενεί τον Άρη στο Αγρίνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες αναμετρήσεις δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη.

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 0-1

Γκολ: 30′ Εμμανουηλίδης (Αστέρας Τρίπολης)

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Οι αρχικές συνθέσεις:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Μπότια, Πέτκοφ, Σμπώκος, Έμπο, Ντίας, Κωνσταντακόπουλος, Εσκιβέλ, Τζίμας, Χριστόπουλος, Μούσιολικ.

Αστέρας Τρίπολης (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ, Πομόνης, Φερνάντεθ, Γιαμπλόνσκι, Αλμύρας, Κετού, Εμμανουηλίδης, Χαραλαμπόγλου, Νίκο.

Παναιτωλικός-Άρης 0-0

Γκολ:

Κίτρινες: Ροζ (Άρης), Γαλιάτσος (Παναιτωλικός), Φαμπιάνο (Άρης)

Κόκκινες:

Οι αρχικές συνθέσεις:

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Ζίβκοβιτς, Γαλιάτσος, Στάγιτς, Σιέλης, Νικολάου, Λουίς, Κοντούρης, Μπελεβώνης, Ματσάν, Ενκόλολο, Άλεξιτς.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ροζ, Φρίντεκ, Φαντιγκά, Ράτσιτς, Μορουτσάν, Βοριαζίδης, Νιγκ, Μιζεουί, Σίστο

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης Αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

16:00 Ηλιούπολη – Βόλος ΝΠΣ 1-3

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου

15:00 Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

15:00 Παναιτωλικός – Άρης (COSMOTE SPORT 1 HD)

16:00 Αιγάλεω 1931 – ΑΕΚ (COSMOTE SPORT 2 HD)

16:00 Ατρόμητος Αθηνών – Ελλάς Σύρου

16:00 Μαρκό – ΑΕΛ

16:00 ΟΦΗ – Καβάλα

17:30 Παναθηναϊκός – Athens Kallithea FC (COSMOTE SPORT 3 HD)

17:30 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (COSMOTE SPORT 4 HD)