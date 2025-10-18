Με μία προπόνηση, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (19/10, 19:30 – «Κλεάνθης Βικελίδης»), στο πλαίσιο της 7ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει αρκετές απουσίες να διαχειριστεί, αλλά και επιστροφές σε σχέση με τον αγώνα της περασμένης αγωνιστικής, τη βαριά ήττα με 3-0 από τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Ούρος Ράτσιτς (προέρχεται από τραυματισμό), Κάρλες Πέρεθ (τραυματίας), Λόβρο Μάικιτς, Μιχάλης Βοριαζίδης, Κώστας Χαρούπας και Σαραφιανός Παπασαραφιανός.

Αναλυτικά η 25μελής αποστολή των «κίτρινων» αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Διούδης, Αθανασιάδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Γένσεν, Μόντσου, Νινγκ, Μισεουί, Ντούντου, Σίστο, Μορουτσάν, Μορόν, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Δώνης, Γαλανόπουλος, Παναγίδης.

Χρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ