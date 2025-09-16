Με μία προπόνηση, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης (16/9) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, που θα διεξαχθεί την Τετάρτη (17/9, 15:00) στο Αγρίνιο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μάλιστα, ο Μανόλο Χιμένεθ και οι ποδοσφαιριστές του δεν θα επιστρέψουν μετά το παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, αλλά θα παραμείνουν στην πόλη της Αιτωλοακαρνανίας. Κι αυτό καθώς στο ίδιο γήπεδο θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο (20/9, 18:00) η εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο 61χρονος Ισπανός τεχνικός αντιμετωπίζει ουκ ολίγα προβλήματα. Αυτό που προστέθηκε τελευταίο χρονικά, ήταν του Πέδρο Άλβαρο, ο οποίος έχει ένα οστικό οίδημα και το επόμενο 48ωρο θα γίνει επαναξιολόγηση της κατάστασής του.

Ο κεντρικός αμυντικός έβαλε το όνομά του σε μία μακριά λίστα με απόντες που περιλαμβάνει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ακόμη έξι ονόματα. Οι Φρέντρικ Γένσεν και Τίνο Καντεβέρε είναι εκτός, καθώς αμφότεροι αποκόμισαν πρόβλημα τραυματισμού από τη συμμετοχή τους με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Φιλανδίας και της Ζιμπάμπουε αντίστοιχα, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Ο Τάσος Δώνης ακολούθησε και σήμερα ατομικό, ενώ οι Λόβρο Μάικιτς, Κάρελς Πέρεθ και Μιγκουέλ Αλφαρέλα έκαναν ατομικό.

Αναλυτικά η αποστολή του Άρη που ταξίδεψε για το Αγρίνιο αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Αθανασιάδης, Διούδης, Καράι, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Νινγκ, Ντιαντί, Μισεουί, Ντούντου, Σίστο, Μορόν, Γιαννιώτας, Γαλανόπουλος, Παναγίδης, Βοριαζίδης, Χαρούπας.