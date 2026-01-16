Η αστυνομία άναψε… κόκκινο στην οργανωμένη μετακίνηση οπαδών στη Λάρισα για το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΛ στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super League (18/1, 17:00, Cosmote Sport 1).

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει συμφωνήσει με την ΑΕΛ και πήρε εισιτήρια για το ματς, ωστόσο οι οπαδοί δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν οργανωμένα στην πόλη.

Η ανακοίνωση:

«Από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ, κατά τη διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της SUPER LEAGUE 1, περιόδου 2025 – 2026, μεταξύ των ομάδων «Π.Α.Ε. Α.Ε.Λ. – Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ», ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00’ στο γήπεδο AEL FC ARENA, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας».