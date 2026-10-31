Ένα ακόμη οικονομικό μέτωπο ανοίγει για τον Άρη καθώς η FIFA επέβαλε νέα απαγόρευση μεταγραφών στην ΠΑΕ, αυτή την φορά λόγω οφειλών που συνδέονται με τον Μανόλο Χιμένεθ και προμήθειες ατζέντηδων.

Ο Ισπανός τεχνικός που πέρασε από τον πάγκο των «κιτρίνων» προσέφυγε στα αρμόδια όργανα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, διεκδικώντας χρήματα που δεν είχαν καταβληθεί.

Το συνολικό ποσό της εκκρεμότητας υπολογίζεται κοντά στις 100.000 ευρώ, με την απόφαση της FIFA να τίθεται σε ισχύ από χθες, 30 Οκτωβρίου και να προβλέπει αποκλεισμό από τρεις μεταγραφικές περιόδους.

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