Το όνομα του Άρη ακούστηκε δυνατά στο Τέξας, με αφορμή τους εορτασμούς της «Soccer Day» που καθιέρωσε η πόλη του Χιούστον στις 7 Απριλίου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, τιμήθηκαν προσωπικότητες που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στην περιοχή, με τον Βασίλη Ψηφίδη να βρίσκεται ανάμεσά τους. Ο παλαίμαχος άσος του Άρη, που διακρίθηκε τη δεκαετία του ’60 και κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 1970, μετέφερε την ποδοσφαιρική του εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τη μετανάστευσή του.

