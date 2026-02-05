Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπεντζαμίν Γκαρέ με τη μορφή δανεισμού από την βραζιλιάνικη Βάσκο ντα Γκάμα μέχρι τις 31/12/2026 και οψιόν αγοράς –η οποία σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της Λατινικής Αμερικής αγγίζει τα 3.000.000 ευρώ. Ο 25χρονος Αργεντινός αγωνίζεται τόσο στα δεξιά όσο και στα αριστερά της επίθεσης, αλλά και πίσω από τον επιθετικό.

O Μπεντζαμίν Αντόνιο Γκαρέ, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου 2000 στο Μπουένος Άιρες. Ξεκινώντας από την ποδοσφαιρική σχολή της Βελέζ Σάρσφιλντ, ο ταλαντούχος Αργεντινός μεσοεπιθετικός ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Μάντσεστερ Σίτι το 2016. Ξεκίνησε από την ομάδα U18 και έφτασε μέχρι την ομάδα U23 των «πολιτών», καταγράφοντας ενδιάμεσα συμμετοχές στο UEFA Youth League.

Σε ηλικία 20 ετών επέστρεψε στην πατρίδα του με μεταγραφή στην Ράσινγκ Κλουμπ. Εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα σε επίπεδο ανδρών, καταγράφοντας 32 συμμετοχές, 3 γκολ και 3 ασίστ με τη φανέλα της ομάδας της Αργεντινής. Το καλοκαίρι του 2022 παραχωρήθηκε ως δανεικός για έξι μήνες στην Ουρακάν, στην οποία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο (26 συμμετοχές, 4 γκολ, 1 ασίστ).

Οι καλές εμφανίσεις του Γκαρέ τράβηξαν το ενδιαφέρον της Κρίλια Σοβέτοφ Σαμάρα, η οποία τον αγόρασε τον Γενάρη του 2023. Ακολούθησαν δύο «γεμάτες» σεζόν με 61 συμμετοχές (14 γκολ, 6 ασίστ) σε πρωτάθλημα και Κύπελλο Ρωσίας. Ο Γκαρέ είχε κάνει γνωστό πλέον το όνομά του στη Λατινική Αμερική και τον Φεβρουάριο του 2025 μετακόμισε στη Βραζιλία για λογαριασμό της Βάσκο έναντι τριών εκατομμυρίων ευρώ.

Στις πρώτες του δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης, ο Γκαρέ τόνισε: «Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τον Άρη και έρχομαι με χαρά και ενθουσιασμό στη νέα μου ομάδα. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό και θα προσπαθήσω να βοηθήσω με όλες μου τις δυνάμεις τον Άρη για να ολοκληρωθεί η χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης των ανθρώπων της ομάδας προς το πρόσωπό μου».