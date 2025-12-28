Κοντά στην ολοκλήρωση της πρώτης μεταγραφικής κίνησης για την περίοδο του Ιανουαρίου βρίσκεται ο Άρης. Οι «κίτρινοι» έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία με τον Οτμάν Μπουσαΐντ, ο οποίος αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει το τυπικό μέρος της συνεργασίας.

Ο 25χρονος -Βέλγος αριστερός εξτρέμ με ρίζες από το Μαρόκο- ανήκει στην Αλ Νασρ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χωρίς ωστόσο να έχει αγωνιστεί την τρέχουσα περίοδο. Τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε μετακομίσει έναντι 2,3 εκατομμυρίων ευρώ στην Αλ Νασρ από την Ουτρέχτη, με την οποία είχε πραγματοποιήσει 144 εμφανίσεις (11 γκολ, 18 ασίστ), επί μία πενταετία.

Αν και δεξιοπόδαρος, ο Μπουσαΐντ αγωνίζεται είτε πίσω από τον επιθετικό, είτε ως αριστερό εξτρέμ, έχοντας μάλιστα και πέντε συμμετοχές με την Εθνική Ελπίδων των Βελγίου – έχει περάσει από όλα τα ηλικιακά κλιμάκια.

Αγωνίστηκε, ακόμη, σε Λιρς (Βέλγιο) και Μπρέντα (Ολλανδία) πριν πάρει μεταγραφή για την Ουτρέχτη. Αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να βάλει την υπογραφή στο νέο του συμβόλαιο με τον Άρη και να τεθεί από 1/1 στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.