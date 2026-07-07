Ο Άρης ξεκίνησε σήμερα (7/7) προετοιμασία, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει άμεση αναχώρηση αύριο Τετάρτη (08/07) για την Πτολεμαΐδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο έως τις 13 Ιουλίου, όμως κάποιοι ποδοσφαιριστές θα μείνουν πίσω.

Ο Ντούντου για παράδειγμα είναι πολύ πιθανό να αποκλειστεί από την αποστολή για την Πτολεμαΐδα, καθώς το έντονο φλερτ από τη Ρωσία δείχνει ότι το μέλλον του βρίσκεται μακριά από τον Άρη.

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