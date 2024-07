Για… τελειωμένη υπόθεση, αναφορικά με την απόκτηση του Μονσού Ροντρίγκες από τον Άρη, κάνει λόγο σε «τιτίβισμά» του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει χαρακτηριστικά πως οι «κίτρινοι» έχουν δώσει τα χέρια με τη Βαγιαδολίδ και θα δαπανήσουν το ποσό των 3,6 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ισπανό χαφ, ο οποίος θα αποτελέσει έτσι τη δεύτερη πιο δαπανηρή μεταγραφή στην ιστορία τους (σ.σ.: η ακριβότερη είναι του Μανού Γκαρθια, τον οποίο είχαν αποκτήσει το 2022 με 4 εκατ. ευρώ).

Μάλιστα, το γεγονός ότι απομένουν μόνο κάποιες τυπικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της υπόθεσης και η αποστολή συγκεκριμένων εγγράφων, όπως χαρακτηριστικά συμπληρώνει ο Ρομάνο, επιβεβαιώνεται και από πλευράς Άρη.

Το συμβόλαιο του παίκτη θα είναι διάρκειας τεσσάρων ετών, ενώ συνολικά η μεταγραφή με τα χρήματα που θα πάρει και ο παίκτης θα ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ.

🇪🇸🇬🇷 Greek side Aris have agreed on €3.6m deal to sign Spanish midfielder Monchu from Valladolid.

Deal in place between clubs and player, final details being sorted as Monchu will be club record signing for Aris. pic.twitter.com/cf6QyXYCvC

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2024