Πλούσιο ήταν το… τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και στην ΑΕΛ που έγινε στο “Κλεάνθης Βικελίδης”, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 2-1 χάρη σε γκολ του Ντούντου Ροντρίγκεθ στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ νωρίτερα οι Θεσσαλοί είχαν μείνει με παίκτη λιγότερο αλλά και ισοφαρίσει στο 90’+5′. Με αφορμή τις διαιτητικές αποφάσεις η ΠΑΕ ΑΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ του Σαββάτου (29/11), για να ακολουθήσει λίγο μετά την αλλαγή της ημέρας και η ΠΑΕ Άρης.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης

«Μόνο ως… ανέκδοτο μπορούμε να εκλάβουμε την ανακοίνωση της ΑΕΛ για τη διαιτησία του κ. Φώτη Πολυχρόνη, αλλά και τις… νουθεσίες της προς τον κ. Λανουά.

Πρώτον, το γεγονός ότι δεν αναφέρεται σε καμία φάση (γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει…) φανερώνει την… αστειότητα της συγκεκριμένης ανακοίνωσης.

Δεύτερον -και- σημαντικότερο. Το ανύπαρκτο πέναλτι που πήρε η θεσσαλική ομάδα στο 94’ (!) αποτελεί εφεύρεση του κ. Πολυχρόνη και του κ. Κουμπαράκη, ο οποίος απορούμε τι (δεν) είδε στο VAR.

Από όποια οπτική γωνία κι αν δει κανείς τη φάση θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση από τον Φατιγκά στον παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Ήταν ξεκάθαρο «δώρο» του διαιτητή και το επικύρωσε αδικαιολόγητα ο κ. Κουμπαράκης.

Επίσης, στο ξεκίνημα της φάσης και στην εκτέλεση του φάουλ, όφειλε ο κ. Πολυχρόνης να σταματήσει τη φάση και να τη γυρίσει πίσω, προκειμένου να εκτελεστεί ξανά, καθώς υπάρχει μετατόπιση του σημείου εκτέλεσης του φάουλ (που, μάλιστα, δεν υπάρχει…).

Όλα λάθος -δηλαδή- και υπέρ της ομάδας, που έβγαλε ανακοίνωση για τη διαιτησία!

Ο κ. Πολυχρόνης απέδειξε ότι ήταν… ανίκανος να διαχειριστεί και τις δύο περιπτώσεις, αλλά ευτυχώς στο τέλος αποδόθηκε δικαιοσύνη με το γκολ του Ντουντού και δεν μας «έκλεψαν» άλλους δύο βαθμούς.

Την κύρια ευθύνη, βέβαια, για τη σημερινή διαιτητική… παρωδία φέρει ο κ. Λανουά.

Το κακό έχει παραγίνει με τους ορισμούς του και την εμπιστοσύνη που δείχνει σε ανεπαρκείς (;) διαιτητές.

Θα συνεχίσουν άραγε το… έργο τους και στα ντέρμπι που ακολουθούν;».