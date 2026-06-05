Στο Άρη θα παραμείνει ο Μάρτιν Χόνγκλα, καθώς οι «κίτρινοι» αναμένεται να ενεργοποιήσουν την οψιόν αγοράς που υπήρχε στη συμφωνία με τη Γρανάδα. Ο 28χρονος Καμερουνέζος υποβλήθηκε σήμερα (5/6) σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση και αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο τριών ετών.

Ο Χόνγκλα μετακόμισε στο «Κλεάνθης Βικελίδης» τον περασμένο Ιανουάριο, με τη μορφή δανεισμού και στη συμφωνία με τη Γρανάδα αναφερόταν πως, εφόσον οι Θεσσαλονικείς μείνουν ικανοποιημένοι, θα αγοράσουν έναντι 1,3 εκατ. ευρώ τα δικαιώματα του πρώην άσου της Ελλάς Βερόνα και της Ρεάλ Βαγιαδολίδ, με τον ίδιο τον 35 φορές διεθνή μέσο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Χόνγκλα πραγματοποίησε 13 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη, βοηθώντας στη διαδικασία των Play Off να τερματίσει στην πέμπτη θέση –χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίκρισμα κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ταλαιπωρήθηκε, όμως, από ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για καθαρισμό χόνδρου επιγονατίδας.

Καθώς όλα πήγαν καλά, ο Χόνγκλα θα είναι έτοιμος να επιστρέψει στις προπονήσεις σε 4-5 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του Άρη, που είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου.