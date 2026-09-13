Ο Μπρούμα βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (13/9) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες εξετάσεις και να ντυθεί στα κίτρινα του Άρη.

Οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα χέρια με τον Πορτογάλο εξτρέμ, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία για συμβόλαιο διάρκειας 1+1 ετών. Εφόσον περάσει με επιτυχία τις απαιραίτητες ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει ως ελεύθερος με τους «κίτρινους» και θα τεθεί στις υπηρεσίες του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο 31χρόνος άσος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα αγωνιστεί ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα, έξι χρόνια μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό.

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