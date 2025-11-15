Στην αποκάλυψη ότι ο Άρης έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του προχώρησε ο Τόμας Πέκχαρτ μιλώντας στην ιστοσελίδα isport.cz.

Ο 36χρονος φορ, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Μανόλο Χιμένεθ, τόσο στην ΑΕΚ, όσο και στη Λας Πάλμας, τόνισε ότι βρίσκεται σε επαφές με τους Θεσσαλονικείς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον οποίο συνεργάστηκα σε ΑΕΚ και Λας Πάλμας, έχει προσληφθεί εκεί ως προπονητής. Κρατώ ανοιχτές όλες τις πόρτες, αλλά σε αυτή την περίπτωση, ακόμη δεν έχω πάρει την τελική μου απόφαση.

Εάν προκύψει κάποια ενδιαφέρουσα προσφορά, είμαι ανοιχτός να την ακούσω», ανέφερε ο Πέκχαρτ που με τη φανέλα της Ένωσης αγωνίστηκε για 1,5 σεζόν (1/2/2016 μέχρι 23/7/2017) κατακτώντας μαζί της το Κύπελλο Ελλάδος του 2016. Συνολικά συμμετείχε σε 48 παιχνίδια, πετυχαίνοντας 15 γκολ.

Ο Πέκχαρτ από το τέλος της περασμένης σεζόν έχει μείνει χωρίς ομάδα, έχοντας μείνει ελεύθερος από τη Λέγκια Βαρσοβίας, με την οποία σημείωσε 63 γκολ σε 173 εμφανίσεις ενώ κατά το παρελθόν διετέλεσε και διεθνής, με 2 γκολ σε 26 συμμετοχές με την Τσεχία.

Χα.Π.