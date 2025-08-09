Φτωχότερη είναι από το Σάββατο (09/08) η οικογένεια του Άρη, καθώς ο Θόδωρος Πάλλας, μέλος της χρυσής γενιάς του 70′, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 76 ετών.

Θλίψη στην οικογένεια του Άρη, καθώς ο Θόδωρος Πάλλας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή ο πρόεδρος των βετεράνων ποδοσφαιριστών του Άρη, Γιάννης Βένος, μέσω ανάρτησής του.

Ο Θόδωρος Πάλλας ήταν μέλος της χρυσής γενιάς του Άρη της δεκαετίας των 70′.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Βένου

«Ένας θρύλος του Άρη ο Θόδωρος Πάλλας, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Άρη και ίσως το καλύτερο μπακ-χαφ που έβγαλε το Ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε σήμερα για το μεγάλο ταξίδι!

Ένας πολύ καλός οικογενειάρχης, σύζυγος και πατέρας, ένας μαχητής μέχρι την τελευταία στιγμή, όπως μου είπε η σύζυγός του Αλίκη, έφυγε σαν Άγγελος!

Καλό ταξίδι αγαπημένε συμπαίκτη, συνοδοιπόρε, συναθλητή! Καλό ταξίδι στο Φως!

Όλη η οικογένεια του Άρη, και ιδιαίτερα εμείς οι Βετεράνοι ποδοσφαιριστές του Άρη, θα σε μνημονεύουμε με εκτίμηση, σεβασμό και αγάπη, όχι μόνο επειδή ήσουν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά κυρίως επειδή ήσουν ένας υπέροχος άνθρωπος, αφοσιωμένος στην οικογένειά σου, στην σύζυγό σου Αλίκη και τα δύο σου παιδιά, την Φαίη και τον Νίκο πού λάτρευες και ήταν όλη σου η ζωή!

Θερμά συλλυπητήρια, από όλη την οικογένεια του Άρη, στη σύζυγό του Αλίκη, και στα δύο του παιδιά την Φαίη και τον Νίκο, που ήταν όλη του η ζωή! Καλό παράδεισο φίλε μας!

Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ…».