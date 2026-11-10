Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην έχει στη διάθεσή του τους διεθνείς αλλά και τους τραυματίες.

Από τις προπονήσεις θα απουσιάζουν για τις επόμενες ημέρες οι διεθνείς Τίνο Καντεβέρε και Φρέντρικ Γένσεν, οι οποίοι κλήθηκαν στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Ζιμπάμπουε και της Φιλανδίας αντίστοιχα. Παράλληλα, ο Σαραφιανός Παπασαραφιανός συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της εθνικής Παίδων ενόψει της συμμετοχής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ.

Ακόμη, οι Μάνου Γκαρθία και Ματάρ Τιάμ συνέχισαν τα προγράμματά τους, καθώς κοντεύει η στιγμή της επιστροφής τους στους αγωνιστικούς χώρους. Την Τετάρτη, οι «κίτρινοι» θα προπονηθούν το πρωί στις εγκαταστάσεις του Δασυγένειου Αθλητικού Κέντρου.

Σε ό,τι έχει δε να κάνει με την απαγόρευση μεταγραφών που εδώ και περίπου δυο εβδομάδες έχει επιβάλλει η FIFA στον Άρη, για οφειλές του συλλόγου σε προηγούμενους ποδοσφαιριστές/προπονητές, σήμερα υπήρξε νέα εξέλιξη. Οι διοικούντες την ΠΑΕ προχώρησαν προς τακτοποίηση δύο εκκρεμοτήτων ενώ πλέον υπάρχουν ανοιχτά ακόμη δύο μέτωπα – το ένα από τις 2/11 και το άλλο από χθες (9/11).