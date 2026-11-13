Πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στην ΠΑΕ Άρης επέβαλε η πειθαρχική επιτροπή της ΕΠΟ, «για δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις και δυσφήμιση ποδοσφαιρικών Αρχών και Οργάνων», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η τιμωρία αφορά σε ανάρτηση των «κίτρινων» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κατά των διαιτητών, μετά το παιχνίδι της 25ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο για την 8η αγωνιστική της Super League, η οποία προκάλεσε την παρέμβαση του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα, με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά της ΠΑΕ.