Με πρόστιμο 20.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ Άρης από την ΔΕΑΒ λόγω του ότι φίλαθλοι των «κίτρινων» παρότρυναν ομοϊδεάτες τους, μέσω ζωγραφικής απεικόνισης (GRAFFITY), στον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου «Κλεάνθης Βικελίδης» της Θεσσαλονίκης, σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος φιλάθλων άλλων ομάδων.

Το εν λόγω περιστατικό συνέβη με αφορμή τη διεξαγωγή του εντός έδρας αγώνα με τον Ηρακλή που διεξήχθη στις 19/09/2026 για την 5η αγωνιστική της Super League 1.

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