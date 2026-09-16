Ο Άρης επικράτησε 1-0 της Μαρκό στο «Κλ. Βικελίδης», για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και πανηγύρισε την πρώτη νίκη του στην εφετινή διοργάνωση.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, χωρίς όμως να δημιουργήσουν πολλές μεγάλες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Κορυφαίος για τον Άρη ήταν ο Κριστιάν Κουαμέ, ενώ η είσοδος του Μανού Γκαρθία στο δεύτερο μέρος έδωσε περισσότερη ένταση και δημιουργία στην ομάδα.

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