Με δεδομένη τη διακοπή από την αγωνιστική δράση, λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, οι παίκτες και τεχνικό επιτελείο στον Άρη θα έχουν τη λιγότερη δυνατή ξεκούραση.

Οι «κιτρινόμαυροι», μετά τη νέα απογοητευτική εικόνα και την ήττα που υπέστησαν την Κυριακή (22/3), στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στην ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Super League, από τον ΟΦΗ, αποφασίστηκε να έχουν διήμερο ρεπό και να επανακάμψουν σε διαδικασία ανασύνταξης και δουλειάς, εν όψει της επανέναρξης των αναμετρήσεών τους για τα πλέι οφ, για τις θέσεις 5-8, το απόγευμα της Πέμπτης (26/3).

Απών από την πρεμιέρα της διαδικασίας για τα πλέι οφ θα είναι ο Νοά Φαντιγκά, καθώς ο Βελγο-Σενεγαλέζος δεξιός οπισθοφύλακας συμπλήρωσε κάρτες στη μάχη κόντρα στους Κρητικούς.

Τη Δευτέρα (23/3), οι Θεσσαλονικείς βρέθηκαν στο γήπεδο για προπόνηση. Οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Το πρώτο κινήθηκε με πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια σε μικρούς χώρους έκανε το δεύτερο. Οι Φρέντρικ Γένσεν, Νόα Σούντμπεργκ, Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν τα προγράμματά τους. Ατομικό έκαναν οι δύο πρώτοι και θεραπεία ο τρίτος.