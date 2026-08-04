Ο Άρης ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 4/8 την απόκτηση του Ράφα Μιρ, ολοκληρώνοντας μια μεταγραφή που ανεβάζει επίπεδο το ρόστερ του.

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν γνωστό ότι απέκτησαν τον Ισπανό επιθετικό με τη μορφή δανεισμού από τη Σεβίλλη έως το 2027. Παράλληλα έδωσαν τα χέρια με τον 29χρονο στράικερ μέχρι το 2028, καθώς το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή με τους Ανδαλουσιανούς ολοκληρώνεται το ερχόμενο καλοκαίρι.

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