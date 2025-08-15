Από το Ζάγκρεμπ στο Βίλα ντο Κόντε της Πορτογαλίας μετακομίζει ο Ντάριο Σπίκιτς.
Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έκανε δικό της τον 26χρονο Κροάτη εξτρέμ καταβάλλοντας το ποσό των 600 χιλ. ευρώ στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.
Ο Σπίκιτς είναι γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους από την πρόσφατη θητεία του στον Άρη, στον οποίο αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού από την κροατική ομάδα.
👋 Bem-vindo, Dario Spikic! 💚⚽
O avançado croata é o mais recente reforço do Rio Ave FC.
🔗 https://t.co/4koySRGagX#RemamosJuntos #rioavefc pic.twitter.com/E8igO2NLRw
— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 15, 2025