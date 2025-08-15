Από το Ζάγκρεμπ στο Βίλα ντο Κόντε της Πορτογαλίας μετακομίζει ο Ντάριο Σπίκιτς.

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη έκανε δικό της τον 26χρονο Κροάτη εξτρέμ καταβάλλοντας το ποσό των 600 χιλ. ευρώ στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Ο Σπίκιτς είναι γνώριμος στους Έλληνες φιλάθλους από την πρόσφατη θητεία του στον Άρη, στον οποίο αγωνίστηκε με τη μορφή δανεισμού από την κροατική ομάδα.