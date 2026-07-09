Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την παραχώρηση με μεταγραφή του Νόα Κεμεσένγκ Σονκό Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκέζτεπε. Ο 30χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός, με καταγωγή από την Γκάμπια, έμεινε μόλις μια σεζόν στη Θεσσαλονίκη, προερχόμενος με τη μορφή δανεισμού από τη Λουντογκόρετς.

«H ΠΑΕ Άρης τον ευχαριστεί για την προσφορά του στην ομάδα μας και του εύχεται καλή επιτυχία στον επόμενο σταθμό της καριέρας του», αναφέρει η ανακοίνωση των «κίτρινων», την οποία ο Σούντμπεργκ φόρεσε 16 φορές, πετυχαίνοντας ένα γκολ και δίνοντας μία ασίστ.

Ο 18 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Γκάμπιας, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον τουρκικό σύλλογο.