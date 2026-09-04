Ένα νέο όνομα έρχεται από την Πορτογαλία για να προστεθεί στη μεταγραφική επικαιρότητα του Άρη, καθώς σύμφωνα με τη Record, ο Μπρούμα βρίσκεται στη λίστα των «κίτρινων».

Ο 31χρονος Πορτογάλος ακραίος επιθετικός δεν υπολογίζεται αυτή τη στιγμή από την Μπενφίκα, η οποία φέρεται να αναζητά λύση για την αποχώρησή του. Όπως αναφέρει το πορτογαλικό Μέσο, ο Άρης είναι μία από τις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του.

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