Ο Άρης ετοιμάζεται για το κυριακάτικο (29/11) εντός έδρας παιχνίδι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό για τη 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League, ενώ αναμένει στη Θεσσαλονίκη τον Αβραάμ Γκραντ.

Μέσα στα επόμενα 24ωρα ο Ισραηλινός σύμβουλος διοίκησης της ομάδας θα βρίσκεται στην πόλη.

Μάλιστα, αναμένεται να βρεθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» μαζί με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ, Θόδωρο Καρυπίδη για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.