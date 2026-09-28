Σοβαρό πρόβλημα προέκυψε στον Άρη, με τον Μανού Γκαρθία να τίθεται εκτός προπονήσεων λόγω συνδρόμου κοιλιακών προσαγωγών! Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός είχε αισθανθεί έντονες ενοχλήσεις τις προηγούμενες ημέρες και υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν το πρόβλημα.

Πλέον, ξεκίνησε ειδικό πρόγραμμα θεραπείας και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο.

Όπως φαίνεται δύσκολα θα προλάβει την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Άρη και την αναμέτρηση με τον Βόλο, καθώς αναμένεται να χρειαστεί να μείνει εκτός για περίπου 2-3 εβδομάδες.

Από εκεί και πέρα, η προπόνηση της Δευτέρας ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση για την πρόληψη τραυματισμών, συνεχίστηκε με παιχνίδι διατήρησης της μπάλας με υπεραρρυθμία και ολοκληρώθηκε με ένα μπλοκ αγωνιστικών παιχνιδιών υψηλής έντασης.

Την Τρίτη (29/9), οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα προπονηθούν το πρωί.