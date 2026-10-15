Ο Άρης συνέχισε την προετοιμασία του εν όψει του κυριακάτικου ματς με την Κηφισιά στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η προπόνηση της Πέμπτης ξεκίνησε με νευρομυϊκή ενεργοποίηση και συνεχίστηκε με παιχνίδια σε μικρούς χώρους, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να εστιάζει στην ταχύτητα κυκλοφορίας της μπάλας και τη γρήγορη λήψη αποφάσεων.

Στη συνέχεια οι «κίτρινοι» δούλεψαν στην τακτική και την εφαρμογή του πλάνου σε μεγάλες διαστάσεις γηπέδου.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας συνέχισε το ατομικό πρόγραμμα, ενώ για την Παρασκευή, έχει προγραμματιστεί προπόνηση στο Δασυγένειο.