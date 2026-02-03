Ανακοίνωση, μέσω της οποίας εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στους οικείους του παλαίμαχου τερματοφύλακά της, Βαγγέλη Πετράκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, εξέδωσε την Τρίτη η ΠΑΕ Άρης.

Αναλυτικώς η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Άρης εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Βαγγέλη Πετράκη, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Ο εκλιπών, που ήταν στέλεχος της ομάδας μας από το 1957 μέχρι το 1962, υπερασπίστηκε συνολικά 162 φορές την εστία του Άρη και συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους τερματοφύλακες στην ιστορία του συλλόγου.

* Αγωνίστηκε επίσης στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…