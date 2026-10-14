Μετά το ρεπό της Τρίτης (13/10), οι ποδοσφαιριστές του Άρη επέστρεψαν στις προπονήσεις και ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στην Κηφισιά στη Λεωφόρο (Κυριακή 18/10, 20:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Γιάννης Γιαννιώτας ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα και θα κάνει αγώνα δρόμου προκειμένου να μπορέσει να τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου για το παιχνίδι στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Πέραν του Έλληνα εξτρέμ, ο προπονητής των «κίτρινων» δεν μπορεί να υπολογίζει σίγουρα στις υπηρεσίες του Μάνου Γκαρθία.

Την Πέμπτη (15/10), οι ποδοσφαιριστές του Άρη θα προπονηθούν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο.