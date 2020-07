Άρης: Οι ευχές της ΠΑΕ για τον... γαμπρό Φετφατζίδη

✍: Στο χόρτο ντριμπλάρει όποιον θέλει, όποτε θέλει... Στη ζωή, όμως, άφησε την «μπάλα» και την κατοχή της καρδιάς του στην αγαπημένη του Δήμητρα. Από το δικό της το... μαρκάρισμα δεν μπόρεσε να ξεφύγει! Εκεί οι ντρίμπλες δεν... περνούν και άρχισε το... passing game. 📸: Γιάννη και Δήμητρα να ζήσετε ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους! 📣 Έχετε τις θερμότερες ευχές από όλη την οικογένεια του ΑΡΗ! 💛🖤⚽️💐🎆🍾🥂👏 #ARISFC #ARISFamily

A post shared by ARIS F.C. (@arisfc_official) on Jul 19, 2020 at 5:32am PDT