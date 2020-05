Άρης: Υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο ο Ένινγκ

📸: Ο προπονητής της ομάδας μας, Michael Oenning, υπέγραψε σήμερα το νέο του συμβόλαιο (1+1) - Good Luck Coach! 💛🖤🤜🤛 #ARISFC #ARISFamily #VamosARIS

A post shared by ARIS F.C. (@arisfc_official) on May 28, 2020 at 5:22am PDT