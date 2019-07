Άρης: Τα εισιτήρια για το πρώτο ματς με την ΑΕΛ

Tην Τρίτη θα ξεκινήσει η διάθεση των εισιτηρίων για την πρώτη ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Άρη απέναντι στην ΑΕ Λεμεσού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι «κιτρινόμαυροι»

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 25 Ιουλίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στο πλαίσιο του β' προκριματικού γύρου του Europa League.

Η ανακοίνωση



Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τις τιμές των εισιτηρίων του ευρωπαϊκού αγώνα με την Α.Ε.Λ. Λεμεσού στο Κλεάνθης Βικελίδης (25/07, 21:30), στο πλαίσιο του β’ προκριματικού γύρου του Europa League.



Τα εισιτήρια κοστίζουν:



ΘΥΡΕΣ 1,3 : ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€



ΘΥΡΑ 2: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 25€

ΘΥΡΑ 9: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 35€

ΘΥΡΑ 7: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 50€

ΘΥΡΑ VIP: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 100€

ΘΥΡΑ VVIP: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 150€

ΘΥΡΑ 4: ΚΑΝΟΝΙΚΟ 15€ (ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ)

Για την αγορά του εισιτηρίου απαραίτητη είναι η προσκόμιση της Αστυνομικής ταυτότητας και του ΑΜΚΑ.



Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ υπενθυμίζει ότι στο παιχνίδι με την κυπριακή ομάδα ισχύουν οι κάρτες διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.



* H διάθεσή τους ξεκινάει αύριο, Τρίτη, από την ARIS F.C. Boutique (Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-18:00 και Σάββατο 10:00-14:00).

51

SHARES

Share to FacebookFacebookShare to TwitterTwitterShare to Περισσότερα...Περισσότερα...