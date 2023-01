Ολυμπιακός-Άρης 0-0 (Πρώτο ημίχρονο)

Στο Γ. Καραϊσκάκης διεξάγεται αυτήν τηνώρα (Cosmote Sport 2) ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Άρη, για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι δύο ομάδες αναμετρηθήκαν την Κυριακή για το πρωτάθλημα, με τους Πειραιώτες να επικρατούν με 1-0 χάρη σε γκολ του Μασούρα, στην έναρξη του β' μέρους.

Ο νικητής του συγκεκριμένου ζευγαριού θα αναμετρηθεί στα ημιτελικά με τον νικητή του ΑΕΚ-Πανσερραϊκός.

Ο Μίτσελ παρέταξε την ομάδα του με αλλαγές, δίνοντας φανέλα βασικού σε έξι Έλληνες βασικούς καθώς και στους Κασάμι, Σαμασέκου.

Στον αντίποδα βασικός αγωνίζεται για τον Άρη ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, λίγες ημέρες μετά την αποχώρησή του από τους Πειραιώτες και την επιστροφή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ολυμπιακός-Άρης 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Ολυμπιακός (Μίτσελ): Τζολάκης, Ανδρούτσος, Ρέτσος, Ντόι, Βρουσάι, Χουάνγκ, Σαμασέκου, Κασάμι, Μασούρας, Γκάρι Ροντρίγκες, Ελ Αραμπί.

Άρης (Πάρντιου): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μαζικού, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Νταρίντα, Ματέο Γκαρσία, Ετέμπο, Μαντσίνι, Ιτούρμπε, Αμπουμπακάρ Καμαρά

